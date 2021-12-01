"Навсегда в наших сердцах". Дочь Пола Уокера показала трогательное фото с отцом в годовщину его смерти

"Я бесконечно люблю и скучаю по тебе. Сегодня и каждый день я праздную твою жизнь, твою любовь. И ты – мой лучший друг", – подписала она публикацию, которую посвятила восьмой годовщине со дня гибели Пола Уокера.

"Навсегда в наших сердцах", – написал _pw40__ под фото.

"Восемь лет прошли без него. Покойся с миром, легенда", – прокомментировал _beingpreetham.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)