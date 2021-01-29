Названы дата и место прощания с Лановым

В Театре Вахтангова рассказали, где похоронят российского актера Василия Ланового.

Лановой умер в 87 лет Фото: vakhtangov.ru

Прощание с умершим российским и советским актером Василием Лановым состоится 1 февраля. Об этом сообщили на сайте Театра Вахтангова, в котором служил актер.

Церемония будет проходить с 10:00 до 12:00 в помещении Театра Вахтангова.

Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет.

После заражения коронавирусом 2 января он был госпитализирован и в течение последних 20 дней находился под капельницей. 28 января его перевели в реанимацию. К этому моменту актер уже сдал отрицательный тест на коронавирус.

Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что актер перенес клиническую смерть и его состояние медики оценивают как очень тяжелое.

Лановой известен ролями в фильмах "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных".

В 2014 году он подписал коллективное письмо российских деятелей культуры в поддержку действий президента РФ Владимира Путина относительно Крыма и Украины.

В 2015 году Министерство культуры Украины внесло Ланового в список российский деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну ввиду того, что они представляют угрозу ее национальной безопасности.