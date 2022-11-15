Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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Названы победители MTV Europe Music Awards 2022

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Тейлор Свифт получила награды за победу в трех номинациях
Тейлор Свифт получила награды за победу в трех номинациях
Фото: ЕРА

13 ноября в Дюссельдорфе (Германия) состоялась церемония вручения премии MTV Europe Music Awards 2022. Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.

Триумфатором премии стала американская певица Тейлор Свифт – она получила награды за победу в трех номинациях: "Лучшая артистка", "Лучшее видео", "Лучшая поп-исполнительница".

Тринидадская певица Ники Минаж одержала победу в категориях "Лучший хип-хоп-артист" и "Лучшая песня" за композицию Me Porto Bonito, которую исполнила вместе с пуэрториканскими исполнителями Bad Bunny и Chencho Corleone.

В номинации "Лучшая коллаборация" победителями стали французский диджей Давид Гетта и американская певица Биби Рекса с композицией I'm Good.

Британская рок-группа Muse одержала победу в номинации "Лучший рок-исполнитель". 

В категории "Лучший новый артист" победителем стала южнокорейская группа Seventeen.

В номинации "Лучший фан-клуб" победу одержала южнокорейская группа BTS.

Контекст:

MTV Europe Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. Лауреаты премии определяются по результатам интернет-голосования. 

В 2022 году специальным гостем премии стала украинская группа Kalush Orchestra.

Теги: премия, Дюссельдорф, Тейлор Свифт, Ники Минаж, певица, награда, BTS, церемония
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Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
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