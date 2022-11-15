Названы победители MTV Europe Music Awards 2022

Тейлор Свифт получила награды за победу в трех номинациях Фото: ЕРА

Триумфатором премии стала американская певица Тейлор Свифт – она получила награды за победу в трех номинациях: "Лучшая артистка", "Лучшее видео", "Лучшая поп-исполнительница".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MTV EMA (@mtvema)

Тринидадская певица Ники Минаж одержала победу в категориях "Лучший хип-хоп-артист" и "Лучшая песня" за композицию Me Porto Bonito, которую исполнила вместе с пуэрториканскими исполнителями Bad Bunny и Chencho Corleone.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MTV EMA (@mtvema)

В номинации "Лучшая коллаборация" победителями стали французский диджей Давид Гетта и американская певица Биби Рекса с композицией I'm Good.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MTV EMA (@mtvema)

Британская рок-группа Muse одержала победу в номинации "Лучший рок-исполнитель".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MTV EMA (@mtvema)

В категории "Лучший новый артист" победителем стала южнокорейская группа Seventeen.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MTV EMA (@mtvema)

В номинации "Лучший фан-клуб" победу одержала южнокорейская группа BTS.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MTV EMA (@mtvema)