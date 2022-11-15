Названы победители MTV Europe Music Awards 2022

Триумфатором премии стала американская певица Тейлор Свифт – она получила награды за победу в трех номинациях: "Лучшая артистка", "Лучшее видео", "Лучшая поп-исполнительница".
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Тринидадская певица Ники Минаж одержала победу в категориях "Лучший хип-хоп-артист" и "Лучшая песня" за композицию Me Porto Bonito, которую исполнила вместе с пуэрториканскими исполнителями Bad Bunny и Chencho Corleone.
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В номинации "Лучшая коллаборация" победителями стали французский диджей Давид Гетта и американская певица Биби Рекса с композицией I'm Good.
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Британская рок-группа Muse одержала победу в номинации "Лучший рок-исполнитель".
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В категории "Лучший новый артист" победителем стала южнокорейская группа Seventeen.
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В номинации "Лучший фан-клуб" победу одержала южнокорейская группа BTS.
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MTV Europe Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. Лауреаты премии определяются по результатам интернет-голосования.
В 2022 году специальным гостем премии стала украинская группа Kalush Orchestra.