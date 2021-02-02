"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном

49-летний российский актер и продюсер Леонид Барац в октябре 2020 года в третий раз стал отцом – его избранница Анна Моисеева родила сына Марка.

Сооснователь московского театра "Квартет И", российский актер и продюсер Леонид Барац 30 января опубликовал в Instagram совместное видео с трехмесячным сыном, снятое перед уходом на работу.

"Поменял две буквы местами, и из мрака получился свет – Марк. (Записки пожилого папы)", – подписал он ролик.

"Ну не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился", – заметили подписчики.

"Прелесть невозможная", – отреагировали подписчики.

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Барац родился в 1971 году в Одессе. После школы переехал в Москву, окончил эстрадный факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).

После окончания института Барац, его друг детства Ростислав Хаит, а также Александр Демидов, Камиль Ларин и Сергей Петрейков, с которыми они познакомились во время учебы, создали комический театр "Квартет И".

"Квартет И" снял фильмы "День радио", "Громкая связь", дилогию "День выборов" и трилогию "О чем говорят мужчины".

С января 1991-го по декабрь 2015 года был женат на актрисе Анне Касаткиной. В браке у пары родились две дочери: Елизавета (1994) и Ева (2003).

В настоящее время актер состоит в отношениях с психологом Анной Моисеевой. 10 октября 2020 года у пары родился сын Марк.