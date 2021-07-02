"Не жалко?", "Вы слишком тяжелы". "Грустный" Владимир Кличко оседлал верблюда

"В поисках верного союзника! Пример: этот верблюд – идеальное сочетание правильного времени, правильного места и верного союзника", – подписал фото боксер.

"Вы слишком тяжелы для этого верблюда", – высказались фолловеры.

"А почему грустный?" – поинтересовались поклонники.

"Верблюда не жалко?" – написали в комментариях подписчики.

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Контекст:

Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64 поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).

Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году. После завершения карьеры Кличко живет и работает за границей.

В июне 2021 года Кличко сообщил, что пустыня является для него идеальным местом для перезагрузки.