Непримиримые обстоятельства. Жена рэпера Dr Dre подала на развод

55-летний американский рэпер Dr Dre прожил в браке с 50-летней Николь Янг 24 года.

Супруга 55-летнего американского рэпера Dr Dre 50-летняя Николь Янг стала инициатором развода с музыкантом, сообщает TMZ.

Пара прожила в браке 24 годы, родив двух детей – сына Труфи и дочь Трули. Причиной развода издание, ссылаясь на собственные источники, указало непримиримые обстоятельства между супругами.

Сообщается, что пара при регистрации брака не подписала брачный договор и раздел имущества будет проходить в судебном порядке.

Dr. Dre (настоящее имя – Андре Янг) является одним из самых успешных битмейкеров в рэп-музыке, став популяризатором джи-фанка.

В декабре 2019 года музыкант занял первое место в рейтинге самых богатых музыкантов по версии американского журнала Forbes. Состояние рэпера издание оценило в $950 млн.