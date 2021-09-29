"Несимпатичная женщина". Агутин нагрубил подписчице в ответ на критику его творчества

"Леонид, вы как будто всю жизнь тянете одну мелодию, одну песню поете. Неужели нельзя что-то оригинальное придумать, вы же композитор? Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно ду-ду", – прокомментировала публикацию российский психолог Татьяна Винокурова.

Агутин в ответ на критику назвал подписчицу "несимпатичной женщиной".

"Татьяна, вы очень несимпатичная женщина. И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию. Кстати, именно сегодня прочитал, что бабушка [российского музыканта] Андрея Макаревича, когда тот познакомился с творчеством [британской группы] The Beatles, возмущалась, что у них все песни на один мотив и они ей не нравятся. Поздравляю, вы стали бабушкой", – заявил певец.



