Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2021
 
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"Несимпатичная женщина". Агутин нагрубил подписчице в ответ на критику его творчества

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Агутин выпустил первый альбом в 1994 году
Агутин выпустил первый альбом в 1994 году
Фото: Leonid Agutin / Facebook

Российский певец Леонид Агутин 26 сентября разместил в Facebook серию роликов, записанных во время исполнения своей новой песни "Цветы".

"Леонид, вы как будто всю жизнь тянете одну мелодию, одну песню поете. Неужели нельзя что-то оригинальное придумать, вы же композитор? Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно ду-ду", – прокомментировала публикацию российский психолог Татьяна Винокурова.

Агутин в ответ на критику назвал подписчицу "несимпатичной женщиной". 

"Татьяна, вы очень несимпатичная женщина. И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию. Кстати, именно сегодня прочитал, что бабушка [российского музыканта] Андрея Макаревича, когда тот познакомился с творчеством [британской группы] The Beatles, возмущалась, что у них все песни на один мотив и они ей не нравятся. Поздравляю, вы стали бабушкой", – заявил певец.

https://www.facebook.com/agutin.leonid/posts/4216347395158022


Контекст:

Агутин родился в Москве в 1968 году. Первый альбом певца вышел в 1994 году под названием "Босоногий мальчик". В 1998 году музыкант выпустил альбом "Летний дождь".

Агутин находится в базе сайта "Миротворец" за "участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на территории оккупированного Крыма".

Теги: Андрей Макаревич, Леонид Агутин, скандал, The Beatles
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