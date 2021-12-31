"Нет европейской страны, где бы он не ставил. Вернее, есть, Украина". Режиссер Жолдак провел в Киеве мастер-класс

Андрей Жолдак: Я должен прийти к вам, чтобы взбить сметану, а то вы немного булькаете Фото предоставлено организаторами

Жолдак отметил, что за время работы в Европе ему ни разу не поступало предложений вернуться и поработать в Украине.

"Я бы с удовольствием поставил современную украинскую пьесу, если бы пьеса была такого уровня, как сценарий Ларса Фон Триера "Дом, который построил Джек". А вообще, я должен уже прийти к вам, чтобы взбить сметану, а то вы немного булькаете", – заявил 59-летний режиссер.

На мастер-класс режиссера пришли артисты Ада Роговцева, Наталья Сумская, Анатолий Хостикоев, режиссеры Роман Балаян и Катерина Степанкова, издатель Иван Малкович, бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко и другие.

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Актриса Ада Роговцева. Фото предоставлено организаторами Журналист Юлия Пятецкая, режиссер Андрей Жолдак и актер Анатолий Хостикоев. Фото предоставлено организаторами Режиссер Роман Балаян. Фото предоставлено организаторами Актриса Наталья Сумская. Фото предоставлено организаторами Выступление Хостикоева. Фото предоставлено организаторами Жолдак. Фото предоставлено организаторами На переднем плане – Балаян, на заднем – Пятецкая, Жолдак и Кохан Экс-глава украинского МИД Владимир Огрызко. Фото предоставлено организаторами

Модератор дисскуссии, театральный критик и главный редактор печатной версии издания "Бульвар Гордона" Юлия Пятецкая отметила на своей странице в Facebook, что единственная европейская страна, которой Жолдак не интересен как театральный режиссер – Украина.

"Больше 10 лет о нем на родине не вспоминают. Ну есть такой наш известный режиссер, который где-то ставит, о его очередной премьере можно узнать из новостей. Сухие новостные сводки, и на том спасибо. Ни одного предложения ни от одного украинского театра за все эти годы. С гастролями тоже не приезжает. Все сложно. Все настолько сложно, что в Финляндию интересно пригласить Жолдака для постановки "Вишневого сада", швейцарскому, немецкому, македонскому, черногорскому, шведскому театру – интересно, а нам – нет. Европейские критики целенаправленно приезжают на премьеры Жолдака, нет европейской страны, где бы он не ставил в последнее десятилетие, вернее, есть, Украина", – напсала Пятецкая.

Продюсер проекта SOTA CINEMA & THEATER HUB, который стал организатором мастер-класса, Олег Кохан намекнул, что, возможно, в ближайшее время в Украине у всех желающих появится возможность попасть на спектакль Жолдака.



"Смотреть спектакли Жолдака – незабываемые впечатления, но говорить с ним об искусстве и творчестве – это терапия, актуальность которой подтверждает тот факт, что зал с трудом мог вместить всех желающих попасть на его мастер-класс. Я надеюсь, у нас скоро появится повод собраться на премьеру его спектакля в Украине, хотя где бы он ни ставил, Жолдак всегда называет себя украинским режиссером, интегрируя таким образом нашу страну в театральный мир", – подчеркнул Кохан.