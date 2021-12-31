Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2021
 
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"Нет европейской страны, где бы он не ставил. Вернее, есть, Украина". Режиссер Жолдак провел в Киеве мастер-класс

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Андрей Жолдак: Я должен прийти к вам, чтобы взбить сметану, а то вы немного булькаете
Андрей Жолдак: Я должен прийти к вам, чтобы взбить сметану, а то вы немного булькаете
Фото предоставлено организаторами

В Киеве прошел мастер-класс украинского театрального режиссера, последние 10 лет работающего в Западной Европе, Андрея Жолдака. В одном из столичных концертных залов режиссер показал фрагменты своих спектаклей, которые поставил в разных странах, пообщался с публикой, а также рассказал о своих планах относительно работы в Украине, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Жолдак отметил, что за время работы в Европе ему ни разу не поступало предложений вернуться и поработать в Украине.

"Я бы с удовольствием поставил современную украинскую пьесу, если бы пьеса была такого уровня, как сценарий Ларса Фон Триера "Дом, который построил Джек". А вообще, я должен уже прийти к вам, чтобы взбить сметану, а то вы немного булькаете", – заявил 59-летний режиссер.

На мастер-класс режиссера пришли артисты Ада Роговцева, Наталья Сумская, Анатолий Хостикоев, режиссеры Роман Балаян и Катерина Степанкова, издатель Иван Малкович, бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко и другие.

Модератор дисскуссии, театральный критик и главный редактор печатной версии издания "Бульвар Гордона" Юлия Пятецкая отметила на своей странице в Facebook, что единственная европейская страна, которой Жолдак не интересен как театральный режиссер – Украина.

"Больше 10 лет о нем на родине не вспоминают. Ну есть такой наш известный режиссер, который где-то ставит, о его очередной премьере можно узнать из новостей. Сухие новостные сводки, и на том спасибо. Ни одного предложения ни от одного украинского театра за все эти годы. С гастролями тоже не приезжает. Все сложно. Все настолько сложно, что в Финляндию интересно пригласить Жолдака для постановки "Вишневого сада", швейцарскому, немецкому, македонскому, черногорскому, шведскому театру – интересно, а нам – нет. Европейские критики целенаправленно приезжают на премьеры Жолдака, нет европейской страны, где бы он не ставил в последнее десятилетие, вернее, есть, Украина", – напсала Пятецкая.

https://www.facebook.com/piatetskaya/posts/6831568390216514

Продюсер проекта SOTA CINEMA & THEATER HUB, который стал организатором мастер-класса, Олег Кохан намекнул, что, возможно, в ближайшее время в Украине у всех желающих появится возможность попасть на спектакль Жолдака.

"Смотреть спектакли Жолдака – незабываемые впечатления, но говорить с ним об искусстве и творчестве – это терапия, актуальность которой подтверждает тот факт, что зал с трудом мог вместить всех желающих попасть на его мастер-класс. Я надеюсь, у нас скоро появится повод собраться на премьеру его спектакля в Украине, хотя где бы он ни ставил, Жолдак всегда называет себя украинским режиссером, интегрируя таким образом нашу страну в театральный мир", – подчеркнул Кохан.

Контекст:

Жолдак родился 3 ноября 1962 года в Киеве. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

В 2002–2005 годах Жолдак был художественным руководителем Харьковского драматического театра имени Шевченко. С 2006 года живет в Германии.

Самые известные театральные постановки Жолдака – "Гамлет. Сны", "Ромео и Джульетта. Фрагмент", "Идиот", "Один день Ивана Денисовича".

Теги: Владимир Огрызко, театр, Ада Роговцева, Анатолий Хостикоев, режиссер, Роман Балаян, Иван Малкович, спектакль, Наталья Сумская, Юлия Пятецкая, творчество, Олег Кохан, Андрей Жолдак
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