"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди

Кидман позировала в топе и мини-юбке. Актриса продемонстрировала мускулы на руках.

"Нет слов", – прокомментировал подписчик ad101bc.

"Перехватывает дыхание", – признался bymaxwell.

Подборку кадров для Perfect Кидман опубликовала на своей странице в Instagram. Актриса предстала на фото в нескольких образах. В частности, в облегающем платье, подчеркивающем рельеф груди, и черном боди.

Контекст:

Кидман родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу (Гавайи, США).

Она получила премию "Оскар" за биографическую драму "Часы" (2002), став первой австралийской актрисой, награжденной в номинации "лучшая женская роль". Среди самых известных фильмов с ее участием – "Бэтмен навсегда", "С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвилль", "Холодная гора" и "Кроличья нора".

Кидман замужем за австралийским певцом Китом Урбаном. Они познакомились в 2005 году, а спустя год оформили отношения. У пары двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). Младшую дочь актрисе родила суррогатная мать. От брака с актером Томом Крузом у Кидман есть двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.