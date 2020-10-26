"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши

Российская певица Алена Свиридова на своей странице в Instagram 26 октября разместила серию снимков без ретуши.
"Пусть пишут, что и страшная, и старая, и накрасилась хоть бы, не позорилась. Пусть. Вероятно эти писатели думают, что я не замечаю морщинок вокруг глаз. Может, их оскорбляет то, что эти фото не соответствуют глянцевой картинке звездной жизни, которую они хотят видеть? Я не знаю. Я – за правду", – объяснила свое решение певица.
По словам Свиридовой, она расстраивается, когда замечает на лице и теле возрастные изменения, но принимает их как неизбежное.
"Нет никакого желания изображать из себя невесть что, я-то вижу правду утром в зеркале", – подытожила она.
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Друзья, если вы заметили, а это сложно не заметить, я не ретуширую фото, которые выкладываю. А могла бы, улучшаи * зеров теперь скачать можно просто немеряно. И я даже скачала и попробовала применить:) но потом подумала, что не стоит. И пусть пишут , что и страшная, и старая, и накрасилась хоть бы, не позорилась. Пусть. Вероятно эти писатели думают, что я не замечаю морщинок вокруг глаз, неидеальных ракурсов или освещения. Может их оскорбляет то, что эти фото не соответствуют глянцевои * картинке выдуманнои * зве * зднои * жизни, которую они хотят видеть? Я не знаю. Я - за правду. А она такова, что все мы люди, поэтому рано или поздно постареем и обязательно умре * м:) Вот такая весе * лая история:) Поэтому я очень радуюсь реальнои * жизни во всех ее * проявлениях, самых незначительных на первыи * взгляд и смело смотрю на возрастные изменения на мое * м лице и теле. Нет, вру, они меня расстраивают, конечно. Но, к счастью, ненадолго.:) Че * рт с ними, говорю я себе, чего расстраиваться, если это неизбежно:) И начинаю еще * сильнее радоваться жизни- ее * ведь остае * тся с каждым дне * м все * меньше:) Нет никакого желания изображать из себя невесть что, я -то вижу правду утром зеркале:) Так, что публикую именно то, что вижу:) Банзаи * ! #деточкавсегдаговориправду. #правдажизни #але * насвиридова #аленасвиридова #alenasviridova
Свиридова родилась в 1962 году в Крыму, а затем переехала в Беларусь. Певица прославилась после исполнения хитов "Розовый фламинго", "Никто – никогда", "Бедная овечка".
В августе артистка отпраздновала 58-летие.