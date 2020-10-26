"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши

Российская певица Алена Свиридова, которой в августе исполнилось 58 лет, заявила, что является сторонницей правды, которую видит по утрам в зеркале.

Российская певица Алена Свиридова на своей странице в Instagram 26 октября разместила серию снимков без ретуши.

"Пусть пишут, что и страшная, и старая, и накрасилась хоть бы, не позорилась. Пусть. Вероятно эти писатели думают, что я не замечаю морщинок вокруг глаз. Может, их оскорбляет то, что эти фото не соответствуют глянцевой картинке звездной жизни, которую они хотят видеть? Я не знаю. Я – за правду", – объяснила свое решение певица.

По словам Свиридовой, она расстраивается, когда замечает на лице и теле возрастные изменения, но принимает их как неизбежное.

"Нет никакого желания изображать из себя невесть что, я-то вижу правду утром в зеркале", – подытожила она.

Свиридова родилась в 1962 году в Крыму, а затем переехала в Беларусь. Певица прославилась после исполнения хитов "Розовый фламинго", "Никто – никогда", "Бедная овечка".

В августе артистка отпраздновала 58-летие.