"Ничего серьезного у нас не могло получиться – он был женат". Поэтесса Воропаева после смерти Проскурина рассказала о романе с актером

67-летняя российская поэтесса Любовь Воропаева заявила, что в молодости между ней и российским актером Виктором Проскуриным, который умер 30 июня, был "мимолетный роман".

Проскурин был женат пять раз Фото: Irina Honda / Facebook

67-летняя российская поэтеса Любовь Воропаева после смерти Виктора Проскурина назвала его "вспышкой своей юности". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Однажды в компании я проговорилась, что буду принимать участие в вечере поэзии. Выхожу на сцену к микрофону и вижу Витю, стоящего в зале около входной двери. Мы гуляли по Москве и читали друг другу стихи", – призналась она.

В интервью WomanHit, Воропаева описала свои отношения с Проскуриным как "мимолетный роман".

"Мы трое суток гуляли, читали стихи. Но ничего серьезного у нас не могло получиться – он был женат, его супруга жила в Питере", – подчеркнула она.

Воропаева также призналась, что дружила с пятой супругой актера, художницей Ириной Хондой. "Я порадовалась за нашего Алексеевича, что у него такая яркая талантливая жена", – подытожила она.

Воропаева слушала стихи в исполнении женатого Проскурина. Фото: Luba Voropaeva / Facebook



Виктор Проскурин умер 30 июня. О его смерти на своей странице в Facebook сообщила супруга Ирина Хонда.

Виктор Проскурин был женат пять раз. От первого брака с актрисой Ольгой Гаврилюк у актера есть двое детей.

Виктор Проскурин наиболее известен по ролям Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена", Вожеватова в "Жестоком романсе", капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в картине "Выйти замуж за капитана", Германа в "Пиковой даме", Новикова в "Военно-полевом романе".