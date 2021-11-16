Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений

"Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю", – написал 33-летний Ефремов.
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35-летняя Ивакова сообщила своим подписчикам о расставании с Ефремовым за несколько часов до его публикации.
"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих. Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга – никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы", – написала она.
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Никита Ефремов – сын осужденного на семь с половиной лет за совершение ДТП со смертельных исходом российского актера Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Ефремов-младший служит в московском театре "Современник".
Снимался в фильмах и сериалах, среди которых "Пассажирка", "Баллада о бомбере", "Мой парень – ангел", "Любовь с акцентом", "Zолушка", "Все началось в Харбине", "Репетиции", "Тихий Дон", "Хороший человек", "Полет".
Никита Ефремов и Мария Ивакова познакомились в 2019 году во время посещения актерского тренинга.