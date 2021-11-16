Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений

Ефремов и Ивакова были вместе три года Фото: efremovefremov / Instagram

"Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю", – написал 33-летний Ефремов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Efremov (@efremovefremov)

35-летняя Ивакова сообщила своим подписчикам о расставании с Ефремовым за несколько часов до его публикации.

"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих. Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга – никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Ivakova (@maria_ivakova)