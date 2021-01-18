Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2021
 
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"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок

Американский певец Джастин Тимберлейк заявил, что после рождения второго сына они с женой, актрисой Джессикой Бил, счастливы, но "больше не видят друг друга".

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Тимберлейк и Бил поженились в 2012 году
Тимберлейк и Бил поженились в 2012 году
Фото: justintimberlake / Instagram

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк и его жена, актриса Джессика Бил, назвали второго сына Финесом. Об этом артист рассказал во время онлайн-интервью с американской ведущей Эллен Дедженерес. Фрагмент с ответом Тимберлейка о втором отцовстве 18 января размещен на ее странице в Instagram.

"Он потрясающий и такой милый. Никто не спит. Но мы в восторге и очень счастливы", – заявил Тимберлейк.

По словам актера, быть родителями двоих детей "очень весело". 

"Мы больше не видим друг друга. [Старший сын] Сайлас очень взволнован", – рассказал артист.

При этом он не уточнил, когда родился Финес.

Отношения Тимберлейка и Бил начались в 2007 году. Они поженились в Италии в 2012 году. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл.

В сентябре 2020 года СМИ сообщили, что Тимберлейк и Бил во второй раз стали родителями, но ни пол ребенка, ни его имя не были известны. 

Теги: дети, беременность, семья, Джастин Тимберлейк, Джессика Бил, певец, Эллен Дедженерес
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