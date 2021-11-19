"Нормально рогатку расщепирила". Американская порномодель Гриффит снялась в прозрачных стрингах на крыше киевской высотки

Гриффит начала карьеру в порноиндустрии в 18 лет Фото: rejaniced / Instagram

Она позирует в кадре, стоя на четвереньках спиной к объективу. Кроме того, на фото запечатлена блогер Foxy Reid, которая также опубликовала это фото в Instagram.

"Это не запрещено?" – подписала она фото. Модель не уточнила, когда и где именно был сделан снимок.

"Нормально рогатку расщепирила, еще и в Киеве", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Janice Griffith (@rejaniced)

О том, что собирается посетить Украину, порномодель сообщила еще 18 сентября в Twitter.

visiting ukraine :) — janice (@rejaniced) September 18, 2021

22 сентября она обнародовала серию фото, на которых запечатлена в Киеве. Она показала, как посещает церковь.