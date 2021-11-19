"Нормально рогатку расщепирила". Американская порномодель Гриффит снялась в прозрачных стрингах на крыше киевской высотки

Она позирует в кадре, стоя на четвереньках спиной к объективу. Кроме того, на фото запечатлена блогер Foxy Reid, которая также опубликовала это фото в Instagram.
"Это не запрещено?" – подписала она фото. Модель не уточнила, когда и где именно был сделан снимок.
"Нормально рогатку расщепирила, еще и в Киеве", – отреагировали пользователи сети.
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О том, что собирается посетить Украину, порномодель сообщила еще 18 сентября в Twitter.
visiting ukraine :)— janice (@rejaniced) September 18, 2021
22 сентября она обнародовала серию фото, на которых запечатлена в Киеве. Она показала, как посещает церковь.
киев, украина pic.twitter.com/bglcEfmwwx— janice (@rejaniced) September 22, 2021
Гриффит родилась в 1995 году в Нью-Йорке. В порнобизнесе дебютировала в 2013 году в возрасте 18 лет. Актриса снималась для многих порностудий, включая Brazzers. В ее фильмографии около 230 порнофильмов.