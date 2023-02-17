  Новый выпуск тревел-шоу "Как звучит Украина" Филатов и Синельниковы снимали в Одессе. Видео

Ведущий шоу, украинский музыкант Евгений Филатов (The Maneken) побывал в Одессе и записал мелодию этого города.

По задумке сценаристов, Филатов, знакомясь со звуками нового города, компонует их и уже во время монтажа создает из них мелодию. Каким будет финальное звучание трека, он наперед не знает.

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Контекст:

Авторами проекта являются украинский ведущий и режиссер Евгений Синельников и его жена, генеральный продюсер агентства Badoev.ID Наталья Синельникова.

Синельниковы отметили, что идея проекта возникла еще до 24 февраля 2022 года, а полномасштабное вторжение РФ в Украину внесло свои коррективы в задуманное.

В первом сезоне шоу авторы проекта создали кроме Чернигова и Одессы еще четыре трека для украинских городов: Киева, Верховины, Львова и Харькова.