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07 января, 2023
 
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Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео

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Патрон пес породы джек-рассел-терьер
Патрон – пес породы джек-рассел-терьер
Фото: patron_dsns / Instagram

7 января на YouTube-канале украинского пса по кличке Патрона, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку, состоялась премьера первого эпизода из приключенческого мультсериала "Пес Патрон".

В первой серии под названием "Разрушенный мост", говорится в анонсе, пес Патрон рассказывает своему другу, коту Тому о том, как проходит его рабочий день. В частности, пес Патрон получил сигнал о разрушенном мосте и ему предстоит разобраться в этой ситуации.

Мультфильм входит с английскими субтитрами.

ВИДЕО
Видео: Patron The Dog / YouTube
Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит со своим хозяином, пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: госслужба, мультфильм, пес Патрон, премьера
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