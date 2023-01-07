  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео

В первой серии под названием "Разрушенный мост", говорится в анонсе, пес Патрон рассказывает своему другу, коту Тому о том, как проходит его рабочий день. В частности, пес Патрон получил сигнал о разрушенном мосте и ему предстоит разобраться в этой ситуации.

Мультфильм входит с английскими субтитрами.

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Видео: Patron The Dog / YouTube