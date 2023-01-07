  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео

В первой серии под названием "Разрушенный мост", говорится в анонсе, пес Патрон рассказывает своему другу, коту Тому о том, как проходит его рабочий день. В частности, пес Патрон получил сигнал о разрушенном мосте и ему предстоит разобраться в этой ситуации.
Мультфильм входит с английскими субтитрами.
Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит со своим хозяином, пиротехником Михаилом Ильевым.