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27 декабря, 2022
 
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"Ох, есть такие новости!" Пес Патрон побывал на задании и анонсировал "очень-очень замечательные" известия

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Патрон пес породы джек-рассел-терьер
Патрон – пес породы джек-рассел-терьер
Фото: patron_dsns / Instagram

27 декабря на странице пса Патрона, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку, в Instagram опубликовано его новое фото. На снимке пес Патрон запечатлен со своим хозяином, пиротехником Михаилом Ильевым.

"Мы с Михаилом передаем вам привет из замечательного какого-нибудь населенного пункта – нет указателей, поэтому я и не знаю названия, где мы сегодня работали. У нас все хорошо! Работаем, я счастлив. Люблю очень свою работу, а тут еще и столько всего нового и интересного, – написано в публикации. – Ох, есть такие новости для вас! Скажу совсем скоро. Они очень-очень замечательные".

Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Теги: война России против Украины, пес Патрон
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