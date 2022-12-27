"Ох, есть такие новости!" Пес Патрон побывал на задании и анонсировал "очень-очень замечательные" известия

"Мы с Михаилом передаем вам привет из замечательного какого-нибудь населенного пункта – нет указателей, поэтому я и не знаю названия, где мы сегодня работали. У нас все хорошо! Работаем, я счастлив. Люблю очень свою работу, а тут еще и столько всего нового и интересного, – написано в публикации. – Ох, есть такие новости для вас! Скажу совсем скоро. Они очень-очень замечательные".
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Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.