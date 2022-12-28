Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео

Премьера первого эпизода состоится 7 января на YouTube-канале пса Патрона. Музыку к мультфильму написал украинский музыкант Дмитрий Шуров.
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Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит со своим хозяином, пиротехником Михаилом Ильевым.