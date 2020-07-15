"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад

Британский музыкант Пол Маккартни разместил в сетях фото, которое фото, которое было сделано на лондонском стадионе с фронтменом группы Queen Фредди Меркьюри.

Маккартни вспомнил, как выступал на одной сцене с Меркьюри 35 лет назад Фото: ЕРА

Британский музыкант Пол Маккартни обнародовал в Instagram архивный снимок, на котором он запечатлен с солистом группы Queen Фредди Меркьюри.

По словам Маккартни, фото было сделано на стадионе Уэмбли в 1985 году во время совместного благотворительного концерта с участием мировых знаменитостей. Деньги, вырученные от продажи билетов, били направлены на борьбу с голодом в Эфиопии.

Во время этого концерта группа Queen исполнила шесть песен. Публикацию архивного снимка Маккартни посвятил 35-й годовщине со дня проведения совместного концерта звезд.

"Нам нужна машина времени, серьезно", – прокомментировали снимок фолловеры музыканта.

Меркьюри умер в 1991 году в Лондоне. В 2002 году артист посмертно занял 58-е место в списке ста самых величайших британцев, который был составлен редакцией BBC.