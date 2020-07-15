"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад

Британский музыкант Пол Маккартни обнародовал в Instagram архивный снимок, на котором он запечатлен с солистом группы Queen Фредди Меркьюри.
По словам Маккартни, фото было сделано на стадионе Уэмбли в 1985 году во время совместного благотворительного концерта с участием мировых знаменитостей. Деньги, вырученные от продажи билетов, били направлены на борьбу с голодом в Эфиопии.
Во время этого концерта группа Queen исполнила шесть песен. Публикацию архивного снимка Маккартни посвятил 35-й годовщине со дня проведения совместного концерта звезд.
"Нам нужна машина времени, серьезно", – прокомментировали снимок фолловеры музыканта.
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#OnThisDay in 1985, Paul performed at London’s Wembley Stadium for Live Aid! #LiveAid35
Меркьюри умер в 1991 году в Лондоне. В 2002 году артист посмертно занял 58-е место в списке ста самых величайших британцев, который был составлен редакцией BBC.