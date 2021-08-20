"О боже, какой мужчина", "Дядя Вова – мощь". Кличко-младший выложил в сеть фото в мокрых плавках

Боксер позирует, стоя почти по пояс в воде.

"Продолжай плавать. Продолжай жить", – подписал он фото.

"О боже, какой мужчина", – отреагировала одна из поклонниц.

"Дядя Вова – мощь", – оценили снимок поклонники.

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Контекст:

Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64 поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).

Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году. После завершения карьеры Кличко живет и работает за границей.