"О боже, какой мужчина", "Дядя Вова – мощь". Кличко-младший выложил в сеть фото в мокрых плавках

Боксер позирует, стоя почти по пояс в воде.
"Продолжай плавать. Продолжай жить", – подписал он фото.
"О боже, какой мужчина", – отреагировала одна из поклонниц.
"Дядя Вова – мощь", – оценили снимок поклонники.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64 поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).
Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году. После завершения карьеры Кличко живет и работает за границей.