"О-о-о, умиление зашкаливает". Энрике Иглесиас показал своих близняшек от Анны Курниковой. Фото

Снимок 46-летний исполнитель выложил на своей странице в Instagram.

Меньше чем за сутки фотография собрала почти 600 тыс. лайков и почти 5 тыс. комментариев.

"Какие очаровашки", – умилился в комментариях подписчик с ником enr_iglesias.

"Самый лучший папа", –­ написал enriqueiglesiasturkei.

"О-о-о, умиление зашкаливает", – призналась syrianfan_loveenriqueiglesias.

Контекст:

У 46-летнего Иглесиаса и 40-летней Курниковой трое детей: двойняшки Николас и Люси родились у них в 2017 году, в январе 2020 года на свет появилась Мари.

Иглесиас и Курникова познакомились в 2002 году на съемках клипа певца Escape. Их роман длится более 15 лет.