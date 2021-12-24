Обладательница моноброви София Хаджипантели раздвинула голые ноги и сделала селфи

"Детка, большинство людей даже не заслуживают того, чтобы пройти милю в твоей обуви", – подписала она публикацию.

"Классная фотка", – прокомментировал brendan_dow.

"Ух, почему ты так горяча?" – спросил пользователь _par0xysm_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от sophia * (@sophiahadjipanteli)