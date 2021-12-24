Обладательница моноброви София Хаджипантели раздвинула голые ноги и сделала селфи

"Детка, большинство людей даже не заслуживают того, чтобы пройти милю в твоей обуви", – подписала она публикацию.
"Классная фотка", – прокомментировал brendan_dow.
"Ух, почему ты так горяча?" – спросил пользователь _par0xysm_.
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Хаджипантели родилась 25 мая 1997 года на Кипре. В соцсети она декларирует стиль "брови без пинцета" и является автором хештега #UnibrowMovement.
В феврале 2020 года Хаджипантели была приглашена организаторами London Fashion Week для участия в показах. Модель работала с модными брендами Chanel и Fenty Beauty.