Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week

23-летняя британская модель и блогер София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week, появившись на подиуме в качестве модели, пишет таблоид Mirror.
Комментируя свой стиль "брови без пинцета", Хаджипантели заявила, что таким образом демонстрирует людям возможность иметь собственные предпочтения.
Уникальный стиль британки уже оценила редакция журнала Glamour, поместив фото Хаджипантели на обложку февральского номера.
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So honored to be on the cover of the Self-Love issue of @glamouruk *
Британка является автором хештега #UnibrowMovement, призывая девушек отказаться от использования пинцета.
Модные показы в рамках London Fashion Week сезона осень-зима 2020/2021 завершились 18 февраля. Организатором мероприятия является Британский совет моды.
Кроме недели моды в Лондоне, в мире также проводятся аналогичные мероприятия в Париже, Милане и Нью-Йорке.