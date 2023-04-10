  Офис 87-летнего далай-ламы прокомментировал видео, на котором он касается высунутым языком губ мальчика

В офисе далай-ламы заявили, что он "сожалеет об этом инциденте" с мальчиком Фото: ЕРА

В ролике видно, как далай-лама касается губ ребенка своим высунутым языком.

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Видео: El Espectador / YouTube

Извинения за случившееся были опубликованы его офисом в Twitter. В заявлении говорится, что далай-лама хочет извиниться перед ребенком и его семьей "за боль, которую могли принести его слова".

"Его святейшество часто дразнит людей, которых он встречает, в невинной и игривой форме, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", – сообщили в офисе далай-ламы.

По официальной версии, ребенок сам попросил далай-ламу его обнять.