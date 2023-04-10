  Офис 87-летнего далай-ламы прокомментировал видео, на котором он касается высунутым языком губ мальчика

В ролике видно, как далай-лама касается губ ребенка своим высунутым языком.
Извинения за случившееся были опубликованы его офисом в Twitter. В заявлении говорится, что далай-лама хочет извиниться перед ребенком и его семьей "за боль, которую могли принести его слова".
"Его святейшество часто дразнит людей, которых он встречает, в невинной и игривой форме, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", – сообщили в офисе далай-ламы.
По официальной версии, ребенок сам попросил далай-ламу его обнять.
April 10, 2023
Далай-лама XIV родился 6 июля 1935 года. Духовный лидер тибетского народа в 1989 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. В 2007 году он был награжден высшей наградой США – Золотой медалью Конгресса. До 27 апреля 2011 года возглавлял тибетское правительство в изгнании.