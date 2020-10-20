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Далай-лама впервые общается с украинцами в прямом эфире. Трансляция

20 октября духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV впервые пообщается с украинцами в прямом эфире. Трансляция будет вестись на странице образовательного сообщества EdCamp Ukraine в Facebook, ее смогут просмотреть все желающие. Диалог будет длиться с 6.30 до 7.30 по киевскому времени. Как сообщили интернет-изданию "ГОРДОН" организаторы мероприятия, тремя главными темами диалога станут "Образование для мира", "Мир в мире людей" и "Пандемия и ее влияние на человечество". Вопросы к Далай-ламе собирали в течение 10 дней на сайте мероприятия, лучшие из них ведущие зададут во время прямого эфира. Участие в диалоге примут также бывший министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, а также телеведущая канала "1+1" и куратор проекта "Право на образование" Наталья Мосейчук.

 
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Теги: Лилия Гриневич, далай-лама, Тибет, украинцы, Тарас Тополя, Наталья Мосейчук
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