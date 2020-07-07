  Далай-лама выпустил к своему 85-летию музыкальный альбом с мантрами и учениями

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV презентовал альбом, состоящий из 11 треков.

Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV выпустил 6 июля к своему 85-летию музыкальный альбом Inner World ("Внутренний мир"). Видео разместили на YouTube-канале Dalai Lama - Inner Worlds.

В альбоме собрали 11 композиций с мантрами и учениями.

Идея записи альбома принадлежит ученице далай-ламы Джунел Кунин из Новой Зеландии. Духовный лидер Тибета согласился со второго раза.

"Это честь для меня. Это было невероятно и страшно от доверия и ответственности", – сказала Кунин.

Далай-лама прокомментировал свое участие в проекте.

"Сама цель моей жизни – служить настолько, насколько я могу", – сказал духовный лидер Тибета.

Послушать альбом можно на YouTube-канале Dalai Lama - Inner World.

ВИДЕО

Видео: Dalai Lama - Inner World / YouTube

Вырученные от продажи альбома средства передадут организациям, которые занимаются исследованием в области созерцательной науки.

Далай-лама XIV родился 6 июля 1935 года. Духовный лидер тибетского народа в 1989 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. В 2007 году он был награжден высшей наградой США – Золотой медалью Конгресса. До 27 апреля 2011 года возглавлял тибетское правительство в изгнании.