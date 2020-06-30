One of My Favorite Prayers. Далай-лама выпустил трек со своего дебютного альбома. Видео
Духовный лидер Тибета далай-лама на презентовал на своем YouTube-канале трек One of My Favorite Prayers. Он представляет собой буддийскую мантру, соединенную с современной музыкой. Композицию сопроводили роликом, в котором на цветочном фоне появляются титры с текстом композиции и изображен человек, сидящий в позе лотоса. Трек One of My Favorite Prayers войдет в дебютный альбом далай-ламы Inner World. Название переводится как "Внутренний мир". Релиз запланирован на 6 июля и приурочен 85-летию духовного лидера Тибета. В пластинку войдут 11 треков.
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