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10 июня, 2020
 
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84-летний далай-лама записал 11 треков. Презентация альбома запланирована на июль

Духовный лидер тибетского народа далай-лама планирует посвятить выпуск своего первого музыкального альбома с мантрами и лекциями под названием Inner World юбилейной дате – 6 июля ему исполнится 85 лет.

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Далай-лама 6 июля отпразднует 85-летие
Далай-лама 6 июля отпразднует 85-летие
Фото: ЕРА

Духовный лидер тибетского народа далай-лама записал свой первый альбом Inner World, презентация которого запланирована на июль 2020 года – релиз будет посвящен 85-летию далай-ламы, сообщает AP. 

Далай-лама вместе со своей командой трудился над записью альбома в течение пяти лет. В альбом вошли 11 треков, среди которых – мантры и записи образовательных подкастов духовного лидера.

Идея создания альбома принадлежит его ученице Джунель Кунин – она предложила менеджменту далай-ламы записать альбом, который бы сочетал музыку с мантрами и песнопениями от тибетского духовного лидера, но получила отказ. 

После этого Кунин напрямую обратилась к духовному лидеру. По ее словам, идея записать музыкальный альбом с мантрами взволновала далай-ламу и он дал согласие. 

Первый трек Compassion из будущего альбома уже выложен в сети – он представляет собой мантру Будды о сострадании. 

Деньги от реализации альбома далай-лама направит на благотворительность. 

ВИДЕО
Видео: Dalai Lama - Inner World / YouTube

Далай-лама XIV родился 6 июля 1935 года. Духовный лидер тибетского народа в 1989 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. В 2007 году он был награжден высшей наградой США – Золотой медалью Конгресса. До 27 апреля 2011 года возглавлял тибетское правительство в изгнании.

Теги: далай-лама, Тибет, песня, альбом
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