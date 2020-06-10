84-летний далай-лама записал 11 треков. Презентация альбома запланирована на июль

Духовный лидер тибетского народа далай-лама планирует посвятить выпуск своего первого музыкального альбома с мантрами и лекциями под названием Inner World юбилейной дате – 6 июля ему исполнится 85 лет.

Духовный лидер тибетского народа далай-лама записал свой первый альбом Inner World, презентация которого запланирована на июль 2020 года – релиз будет посвящен 85-летию далай-ламы, сообщает AP.

Далай-лама вместе со своей командой трудился над записью альбома в течение пяти лет. В альбом вошли 11 треков, среди которых – мантры и записи образовательных подкастов духовного лидера.

Идея создания альбома принадлежит его ученице Джунель Кунин – она предложила менеджменту далай-ламы записать альбом, который бы сочетал музыку с мантрами и песнопениями от тибетского духовного лидера, но получила отказ.

После этого Кунин напрямую обратилась к духовному лидеру. По ее словам, идея записать музыкальный альбом с мантрами взволновала далай-ламу и он дал согласие.

Первый трек Compassion из будущего альбома уже выложен в сети – он представляет собой мантру Будды о сострадании.

Деньги от реализации альбома далай-лама направит на благотворительность.

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Видео: Dalai Lama - Inner World / YouTube

Далай-лама XIV родился 6 июля 1935 года. Духовный лидер тибетского народа в 1989 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. В 2007 году он был награжден высшей наградой США – Золотой медалью Конгресса. До 27 апреля 2011 года возглавлял тибетское правительство в изгнании.