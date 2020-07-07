Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой

Американский актер Пирс Броснан поздравил духовного лидера Тибета далай-ламу с 85-летием, напомнив ему о встрече в Сан-Франциско.

Американский актер Пирс Броснан обнародовал в Instagram снимок из семейного альбома, на котором он запечатлен с духовным лидером Тибета далай-ламой. На фото также присутствуют жена и теща Броснана.

"Этот снимок был сделан 18 лет назад в Сан-Франциско, когда нашему сыну Пэрису исполнилось всего несколько месяцев", – рассказал Броснан.

По его словам, они успели сфотографироваться с далай-ламой за несколько минут до того, как актер должен был объявить его со сцены. В этот момент духовный лидер Тибета благословил их младшего сына, подчеркнул Броснан.

"Желаю вам всяческих благословений и крепкого здоровья на 85-м году жизни", – поздравил актер духовного лидера Тибета.

Супруга актера Килли Шей Смит в своем микроблоге также поделилась снимком с далай-ламой, который был сделан спустя 13 лет после первой встречи.

Далай-лама XIV родился 6 июля 1935 года. Духовный лидер тибетского народа в 1989 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. В 2007 году он был награжден высшей наградой США – Золотой медалью Конгресса. До 27 апреля 2011 года возглавлял тибетское правительство в изгнании.

К своему 85-летию духовный лидер Тибета выпустил музыкальный альбом Inner World.

Броснан и Смит поженились в 2001 году. Супруги воспитывают двоих сыновей – 22-летнего Дилана и 19-летнего Пэриса.