Украинская певица Злата Огневич отдыхает на Бали.

Огневич: Мы будем танцевать Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич устроила зажигательные танцы в полотенце на голое тело. Видео она разместила в Instagram.

"Мы будем танцевать", – написала она.

Певица проводит отдых на Бали.

Огневич недавно рассказала о пережитом тяжелом периоде в жизни, когда была на грани суицида. Теперь она с полной отдачей проживает каждый момент жизни.

Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.