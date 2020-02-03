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03 февраля, 2020
 
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Огневич устроила зажигательные танцы в полотенце на голое тело

Украинская певица Злата Огневич отдыхает на Бали.

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Огневич: Мы будем танцевать
Огневич: Мы будем танцевать
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич устроила зажигательные танцы в полотенце на голое тело. Видео она разместила в Instagram.

"Мы будем танцевать", – написала она.

Певица проводит отдых на Бали.

Огневич недавно рассказала о пережитом тяжелом периоде в жизни, когда была на грани суицида. Теперь она с полной отдачей проживает каждый момент жизни.

Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Теги: Злата Огневич
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