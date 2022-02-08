  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах думала о самоубийстве

"Я перестала брать телефоны, я не дала добро ни на одно интервью. Я несколько месяцев вообще не слушала новости. Я ушла из политики, я оказалась в очень сложном финансовом положении. Я купила дом в кредит, не понимая, как буду расплачиваться. И мне 60!" – рассказала она.

По словам Богословской, накануне юбилея, который она отмечала 5 августа 2020 года, у нее появились мысли о самоубийстве.

"Я вышла из машины, а мимо меня три ряда едут. Я час, больше чуть-чуть, боролась с диким желанием прыгнуть под эти машины. И это было достаточно серьезно", – призналась она.

Богословская отметила, что после этого три дня провела в клинике, а на 60-летие ей подарили сертификат на прыжок с парашютом.

"Я приземлилась и подумала: "Ты таки чокнутая". Мне не было страшно ни одной секунды", – подытожила Богословская.

На своей странице в Facebook Богословская отметила, что это ее первое интервью за последние три года.

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Видео: ЖВЛ / YouTube