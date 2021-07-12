Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью

Об этом артистка заявила в интервью британскому журналу Country & Town House, отвечая на вопрос "чего вы ждете от мужчины сегодня?".

"Скажу честно. Не знаю, с кем свяжу себя в жизни в будущем, но этот мужчина должен разделять мое желание завести еще одного ребенка. Мне 41 год, и мои биологические часы тикают. Я это понимаю. А я очень хочу, чтобы у моего сына был брат или сестра. Я была единственным ребенком в семье, и мне это было ненавистно. Решила, что не допущу того же для Александра. Поэтому очень хочу снова стать матерью. В идеале это хорошо бы сделать сейчас, не затягивать. Но для этого нужен мужчина (смеется). Его нужно найти", – рассказала Куриленко.

View this post on Instagram A post shared by Country & Town House (@countryandtownhouse)