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12 июля, 2021
 
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Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью

41-летняя Куриленко очень хочет родить своему сыну Саше братика или сестричку
41-летняя Куриленко очень хочет родить своему сыну Саше братика или сестричку
Фото: olgakurylenkoofficial / Instagram

Американская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко призналась, что хочет второй раз стать мамой, но для этого ей не хватает мужчины.

Об этом артистка заявила в интервью британскому журналу Country & Town House, отвечая на вопрос "чего вы ждете от мужчины сегодня?".

"Скажу честно. Не знаю, с кем свяжу себя в жизни в будущем, но этот мужчина должен разделять мое желание завести еще одного ребенка. Мне 41 год, и мои биологические часы тикают. Я это понимаю. А я очень хочу, чтобы у моего сына был брат или сестра. Я была единственным ребенком в семье, и мне это было ненавистно. Решила, что не допущу того же для Александра. Поэтому очень хочу снова стать матерью. В идеале это хорошо бы сделать сейчас, не затягивать. Но для этого нужен мужчина (смеется). Его нужно найти", – рассказала Куриленко.

Контекст:

Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в городе Бердянск Запорожской области. В 16 лет уехала работать в Париж моделью.

Дебютировала в кино в главной роли в малобюджетном эротическом фильме "Перст любви" в 2005 году. Наиболее известные фильмы с участием актрисы – "Париж, я люблю тебя", "Квант милосердия", "Макс Пэйн", "Мара", "Человек, который убил Дон Кихота", "Смерть Сталина", "Несносный мачо".

В январе 2008 года была выбрана на роль девушки Джеймса Бонда в очередном фильме сериала про агента 007.

С 2000-го по 2004-й Куриленко была замужем за фотографом Седриком ван Молем. С 2006-го по 2007-й – за предпринимателем Демианом Габриэллом. 3 октября 2015 года Куриленко родила сына от своего тогдашнего бойфренда Макса Беница.

Теги: Голливуд, дети, семья, Ольга Куриленко, актриса, мать
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