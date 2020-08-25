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25 августа, 2020
 
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"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике

Голливудская актриса Ольга Куриленко надела белый раздельный купальник.

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Куриленко: Воскресенья для розовых фламинго и бассейнов!
Куриленко: Воскресенья – для розовых фламинго и бассейнов!
Фото: olgakurylenkoofficial / Instagram

Голливудская актриса Ольга Куриленко на своей странице в Instagram поделилась снимками своего отдыха. Для фото она позировала в белом раздельном купальнике.

"Воскресенья – для розовых фламинго и бассейнов!" – написала она 23 августа.

Куриленко на снимках запечатлена плавающей в бассейне на надувном круге в виде розового фламинго.

"Кукла!" – прокомментировал подписчик bchatmon.

Ольга Куриленко родилась в 1979 году в городе Бердянск Запорожской области. В 16 лет уехала работать в Париж моделью.

Наиболее известные фильмы с участием актрисы – "Париж, я люблю тебя", "Квант милосердия", "Макс Пэйн", "Мара", "Человек, который убил Дон Кихота", "Смерть Сталина", "Несносный мачо".

Теги: фигура, купальник, Ольга Куриленко, модель
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