Оливье Саркози перевез бывшую жену в дом ко второй супруге – СМИ

33-летняя актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен приняла решение о разводе с 50-летним финансистом Оливье Саркози, братом экс-президента Франции Николя Сарози по отцу, после того, как в их с мужем доме поселилась его бывшая жена, дети от первого брака и его мать, пишет Page Six.

33-летняя актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод со своим мужем, 50-летним французским финансистом Оливье Саркози после того, как он во время карантина перевез в их загородный дом из Нью-Йорка свою бывшую супругу, их общих детей и свою мать. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники.

Цитируя слова людей из окружения пары, издание подчеркивает, что между Саркози и его первой супругой нет романтических отношений. "Он просто хотел обезопасить всех членов семьи от коронавируса", – приводит в статье утверждение своих анонимных источников издание.

17 апреля Олсен написала заявление о расторжении брака с Саркози, однако из-за карантина бракоразводный процесс был отложен.



Карьерный дебют Мэри-Кейт Олсен состоялся в 1987 году – вместе с сестрой-близнецом Эшли они сыграли одну роль на двоих в фильме "Полный дом". После успешного дебюта сестры снимались во многих детских и молодежных сериалах.



В 2012 году Мэри-Кейт Олсен познакомилась с братом по отцу экс-президента Франции Николя Саркози финансистом Оливье Саркози. Спустя три года, в ноябре 2015-го, Олсен вышла за Саркози замуж. Для нее это был первый брак, а для Саркози – второй.