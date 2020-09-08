Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин снял на видео свою утреннюю трапезу, объяснив, почему не может сбросить лишний вес.

Сын Сафронова: У меня часто спрашивают, почему я вегетарианец, но поправляюсь? Фото: lukasafronovofficial / Instagram

29-летний сын российского художника Никаса Сафронова музыкант Лука Сафронов-Затравкин на своей странице в Instagram разместил ролик, на котором запечатлена его утренняя трапеза.

По словам Затравкина, вес которого достигает порядка 200 килограммов, он не может похудеть, потому что много ест.

"У меня часто спрашивают, почему я вегетарианец, но поправляюсь? Пример! Во-первых, омлет с сыром и помидорами, во-вторых роскошная сырная тарелка, овощная тарелка, фрукты, два йогурта с инжиром, несколько джемов, чашечка капучино и плюшки. Вот так я каждое утро завтракаю", – описал свой утренний рацион питания Затравкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ответ на самый популярный вопрос. Публикация от Лука Сафронов - Затравкин (@lukasafronovofficial) 6 Сен 2020 в 12:20 PDT

Лука Затравкин является лауреатом музыкальных конкурсов. В 2016 году Завтравкин совершил наезд на пенсионерку, в результате чего она скончалась на месте. После этого случая, по словам артиста, он начал заедать стресс, набирая вес.

В своем микроблоге Затравкин с юмором относится к своему внешнему виду, публикуя ироничные посты, в которых называет себя "самым толстым музыкантом".