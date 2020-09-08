Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть

29-летний сын российского художника Никаса Сафронова музыкант Лука Сафронов-Затравкин на своей странице в Instagram разместил ролик, на котором запечатлена его утренняя трапеза.
По словам Затравкина, вес которого достигает порядка 200 килограммов, он не может похудеть, потому что много ест.
"У меня часто спрашивают, почему я вегетарианец, но поправляюсь? Пример! Во-первых, омлет с сыром и помидорами, во-вторых роскошная сырная тарелка, овощная тарелка, фрукты, два йогурта с инжиром, несколько джемов, чашечка капучино и плюшки. Вот так я каждое утро завтракаю", – описал свой утренний рацион питания Затравкин.
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Лука Затравкин является лауреатом музыкальных конкурсов. В 2016 году Завтравкин совершил наезд на пенсионерку, в результате чего она скончалась на месте. После этого случая, по словам артиста, он начал заедать стресс, набирая вес.
В своем микроблоге Затравкин с юмором относится к своему внешнему виду, публикуя ироничные посты, в которых называет себя "самым толстым музыкантом".
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Самый толстый музыкант и самый высокий спортсмен! Талантливые люди талантливы во всем. На каких персонажей басен мы похожи?) а может быть сказок? #книгарекордов #самыйжирныйпианист #куспехупришел #басни #русскиенародныесказки #главныйгерой #геройнетвоегоромана #лукасафронов