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16 июня, 2020
 
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Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег

Сын российского художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин сообщил изданию "Собеседник" о краже 500 тыс. рублей (около 192 тыс. грн) на похоронах российского писателя-юмориста Анатолия Трушкина. По словам сына художника, деньги мог украсть человек, который представился помощником российского юмориста Евгения Петросяна.

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Сафронов-Затравкин заявил о краже 500 тыс. рублей (примерно 192 тыс. грн) на похоронах российского писателя Трушкина
Сафронов-Затравкин заявил о краже 500 тыс. рублей (примерно 192 тыс. грн) на похоронах российского писателя Трушкина
Фото: lukasafronovofficial / Instagram

Сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин заявил, что во время похорон российского писателя Анатолия Трушкина из ритуального автомобиля были украдены деньги в размере 500 тыс. рублей (порядка 192 тыс. грн), сообщает "Собеседник".

По словам Сафронова-Затравкина, деньги мог украсть человек, который представился помощником российского юмориста Евгения Петросяна, назвавшись Николаем.

Сафронов-Затравкин подчеркнул, что "представитель" Петросяна ни у кого не вызвал недоверия – он объяснил, что сам юморист не смог приехать на похороны коллеги, опасаясь за свое здоровье.

"Он ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, после чего вскрыл машину главы ритуальной службы, похитив барсетку с крупной суммой денег", – цитирует издание слова очевидца.

Сын художника отметил, что пропажу денег присутствующие заметили сразу и вызвали полицию, но так как некий Николай был в маске, то его лицо мало кто видел.

Советский и российский писатель, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин умер 10 июня на 79-м году жизни после заражения коронавирусом.

Теги: Россия, похороны, Никас Сафронов, Евгений Петросян, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Анатолий Трушкин
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