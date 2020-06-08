"Кокшенов кого-то заразит коронавирусом?". Панин обвинил Россию в недостойном прощании с покойным актером

Российский актер Алексей Панин заявил, что, невзирая на карантин, с актером Михаилом Кокшеновым нужно было прощаться в Доме кино.

Российский актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram видео, в котором в матерной форме возмущался, что из-за связанных с коронавирусом ограничений невозможно организовать полноценную церемонию прощания с умершим актером Михаилом Кокшеновым. Позже Панин удалил ролик.

"Кокшенов кого-то заразит коронавирусом или мы друг друга перезаражаем?" – вопрошал Панин, куря сигарету. Цитирует актера MK.ru.

Он заявил, что прощание с Кокшеновым должно было бы состояться в Доме кино в Москве, как это принято в случае смерти известных актеров.

По сообщению "Комсомольской правды", Панин на церемонии прощания с Кокшеновым назвал его плохим режиссером. После скандала Панина якобы попросили покинуть зал. Сам актер отрицает эту информацию.

Церемония прощания проходила в ритуальном зале Митинского крематория, а урну с прахом артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых.

Михаил Кокшенов умер 5 июня в одной из больниц Москвы. Наиболее известные роли Кокшенова – в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Спортлото-82", "Гараж".