"Это паноптикум". Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Российский актер Алексей Панин подчеркнул, что был единственным актером, пришедшим проститься с покойным коллегой Михаилом Кокшеновым, и назвал враньем заявления о скандале с его участием на церемонии прощания.

Панин о якобы скандале на похоронах Кокшенова: Это все вранье от первой до последней буквы Фото: actor_ap / Instagram

Российский актер Алексей Панин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" отверг заявления "Комсомольской правды", что его выгнали с церемонии прощания за неподобающее поведение.

"Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую [ерунду], которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы. Я единственный артист, который приехал на похороны Михаила Михайловича", – сказал Панин.

"Комсомольская правда" написала, что Панин назвал Кокшенова деревянным актером и плохим режиссером.

Церемония прощания проходила в ритуальном зале Митинского крематория, а урну с прахом артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых.

Михаил Кокшенов умер 5 июня в одной из больниц Москвы. Наиболее известные роли Кокшенова – в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Спортлото-82", "Гараж".