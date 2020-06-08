Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
08 июня, 2020
 
Новости

"Это паноптикум". Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Российский актер Алексей Панин подчеркнул, что был единственным актером, пришедшим проститься с покойным коллегой Михаилом Кокшеновым, и назвал враньем заявления о скандале с его участием на церемонии прощания.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Панин о якобы скандале на похоронах Кокшенова: Это все вранье от первой до последней буквы
Панин о якобы скандале на похоронах Кокшенова: Это все вранье от первой до последней буквы
Фото: actor_ap / Instagram

Российский актер Алексей Панин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" отверг заявления "Комсомольской правды", что его выгнали с церемонии прощания за неподобающее поведение.

"Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую [ерунду], которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы. Я единственный артист, который приехал на похороны Михаила Михайловича", – сказал Панин.

"Комсомольская правда" написала, что Панин назвал Кокшенова деревянным актером и плохим режиссером.

Церемония прощания проходила в ритуальном зале Митинского крематория, а урну с прахом артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых. 

Михаил Кокшенов умер 5 июня в одной из больниц Москвы. Наиболее известные роли Кокшенова – в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Спортлото-82", "Гараж".

Теги: Россия, Алексей Панин, похороны, скандал, актер, Михаил Кокшенов, прощание, церемония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
Дмитрий ГОРДОН
  "Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное
  "Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS