"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз

На днях Мел Би обручилась со своим парнем – известным парикмахером и владельцем сети салонов Рори МакФи, с которым состоит в отношениях вот уже четыре года, пишет издание.
Сообщается, что МакФи устроил звезде романтический уик-энд, во время которого сделал ей предложение и подарил кольцо за £100 тыс (4,2 млн грн).
Мел и Рори знакомы много лет, так как они оба из города Лидс. Но встречаться начали только в 2019 году, через два года после того, как певица разорвала десятилетний брак со вторым мужем. По словам близкого к ней источника, звезда признавалась, что "Рори восстановил ее веру в мужчин", пишет Mirror.
Британская группа Spice Girls была создана в 1994 году. В состав группы вошли певицы Мел Си, Мел Би, Эмма Бантон, Джерри Холливелл и Виктория Адамс. В июле 1996 года коллектив презентовал дебютный сингл Wannabe, который стал хитом и принес группе популярность. В феврале 2008 года группа дала последний концерт, а ее участницы после распада коллектива занялись сольными карьерами.
Мел Би была дважды замужем: с 1998 по 2000 – за танцором Джимми Гулзаром. От этого брака у нее дочь Феникс.
В 2006 году Мелани встречалась с актёром Эдди Мерфи, от которого (ъуже после их расставания родила свою вторую дочь — Эйнджел.
С 2007 по 2017 годы Мелани была замужем за кинопродюсером Стивеном Белафонте. От этого брака у певицы есть дочь Мэдисон.