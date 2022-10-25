"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз

На днях Мел Би обручилась со своим парнем – известным парикмахером и владельцем сети салонов Рори МакФи, с которым состоит в отношениях вот уже четыре года, пишет издание.

Фото: officialmelb / Instagram

Сообщается, что МакФи устроил звезде романтический уик-энд, во время которого сделал ей предложение и подарил кольцо за £100 тыс (4,2 млн грн).

Мел и Рори знакомы много лет, так как они оба из города Лидс. Но встречаться начали только в 2019 году, через два года после того, как певица разорвала десятилетний брак со вторым мужем. По словам близкого к ней источника, звезда признавалась, что "Рори восстановил ее веру в мужчин", пишет Mirror.