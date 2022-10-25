Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2022
 
Новости

"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мел Би собралась замуж в третий раз
Мел Би собралась замуж в третий раз
Фото: officialmelb / Instagram

Экс-участница группы Spice Girls Мелани Би снова собралась замуж. Ее избранник младше 47-летней звезды на 13 лет, пишет Mirror 25 октября.

На днях Мел Би обручилась со своим парнем – известным парикмахером и владельцем сети салонов Рори МакФи, с которым состоит в отношениях вот уже четыре года, пишет издание.

Фото: officialmelb / Instagram
Фото: officialmelb / Instagram

Сообщается, что МакФи устроил звезде романтический уик-энд, во время которого сделал ей предложение и подарил кольцо за £100 тыс (4,2 млн грн).

Мел и Рори знакомы много лет, так как они оба из города Лидс. Но встречаться начали только в 2019 году, через два года после того, как певица разорвала десятилетний брак со вторым мужем. По словам близкого к ней источника, звезда признавалась, что "Рори восстановил ее веру в мужчин", пишет Mirror.

Контекст:

Британская группа Spice Girls была создана в 1994 году. В состав группы вошли певицы Мел Си, Мел Би, Эмма Бантон, Джерри Холливелл и Виктория Адамс. В июле 1996 года коллектив презентовал дебютный сингл Wannabe, который стал хитом и принес группе популярность. В феврале 2008 года группа дала последний концерт, а ее участницы после распада коллектива занялись сольными карьерами. 

Мел Би была дважды замужем: с 1998 по 2000  – за танцором Джимми Гулзаром. От этого брака у нее дочь Феникс.  

В 2006 году Мелани встречалась с актёром Эдди Мерфи, от которого (ъуже после их расставания родила свою вторую дочь — Эйнджел.

С 2007 по 2017 годы Мелани была замужем за кинопродюсером Стивеном Белафонте. От этого брака у певицы есть дочь Мэдисон. 

Теги: шоу-бизнес, Spice Girls
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
Дмитрий ГОРДОН
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные – они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
  Леньо: Москали вели себя, как дикие животные – они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
"Не забывайте заниматься спортом". 76-летняя Голди Хоун показала свою тренировку. Видео
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
Макс Барских собрал в поддержку ВСУ 1,7 млн грн во время концертного тура за границей
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Суперкрасавица", "Сладчайшая". 56-летняя Хайек вызвала восторг в сети своим новым снимком
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
"Он восстановил мою веру в мужчин". "Перчинка" Мел Би собралась замуж в третий раз
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Невероятная по эстетике и шарму женщина". Мейхер в юбке с огромным разрезом устроила фотосессию на улице
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
"Я не мог поверить в то, что встречаюсь с Джулией Робертс". Звезда сериала "Друзья" рассказал, как бросил голливудскую знаменитость
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Счастливая мамка охеревает". Настя Короткая показала свое состояние рядом с новорожденным сыном
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
Чмерковский высказался о своих коллегах – защищающем Украину на фронте Дикусаре и Яме, который покинул Украину в первый день войны
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Сильная женщина". Экс-жена Кличко опубликовала фото в декольтированном платье
"Ты мой навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
"Ты мой – навсегда!" Каминская рассказала о чувствах к Дикусару
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 