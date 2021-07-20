Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2021
 
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"Он взял меня за грудь. Я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось в бок". Бледанс в деталях рассказала о домогательствах известного режиссера

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Бледанс: Очень часто режиссер это как гинеколог. Ты должен быть полностью открыт и душой, и телом
Бледанс: Очень часто режиссер – это как гинеколог. Ты должен быть полностью открыт – и душой, и телом
Фото: bledans / Instagram

52-летняя российская актриса Эвелина Бледанс 19 июля в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1" заявила, что в 18 лет стала объектом сексуальных домогательств со стороны известного режиссера.

"Я молчала очень много лет. Вы знаете, это стыдно. Мне было 18 с половиной лет, я была студенткой театрального института. На тот момент было очень модно проводить пробы актрис в гостиницах. Очень известный режиссер – конечно же, я не назову фамилию, потому что он и сейчас очень известный... Это было 30 с лишним лет назад. Меня пригласили на пробы. Я сыграла сцену. Режиссер сказал, что я немного полновата и нужно похудеть", – сообщила Бледанс.

По словам певицы, ей дали для похудения 10 дней.

"Я сбросила пять килограммов и пришла на встречу с режиссером. Меня попросили показать, что же получилось. Очень часто режиссер – это как гинеколог. Ты должен быть полностью открыт – и душой, и телом. Поэтому когда мне сказали, что мне надо остаться в белье, я сняла. Затем он подошел и сказал: "Все хорошо. А теперь удиви меня", – рассказала Бледанс.

Она отметила, что не поняла, о чем идет речь.

"Он взял меня за грудь. Я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось мне в бок. И рука стала спускаться ниже по моему животу. В этот момент я поняла, о чем идет речь, и выскочила из этого номера. Конечно, не было никакого изнасилования. Но я уверена, что огромное количество девушек шло на уступки", – резюмировала актриса.

Она заявила, что рассказывает это, чтобы "молодое поколение, столкнувшись с такими вещами, приняло правильное решение".

Контекст:

Бледанс родилась в 1969 году в Крыму. С 1991-го по 2005 год была участницей одесской комик-труппы "Маски" – она играла роль медсестры. Сейчас актриса снимается в шоу на российских каналах и задействована в театральных постановках.

Бледанс – мать двух сыновей: Николая (1994) и Семена (2012). Младший сын родился с синдромом Дауна. С его отцом, режиссером Александром Семиным актриса развелась в 2017 году. Он был ее третьим мужем. Сейчас знаменитость не замужем.

Теги: скандал, секс, Эвелина Бледанс, актриса, домогательства
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