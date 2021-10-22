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22 октября, 2021
 
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"Она глава нашей семьи". Гройсман заявил, что всегда советуется с женой по "новым людям и должностям"

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Елена и Владимир Гройсман поженились в 1997 году, супруга старше политика на пять лет
Елена и Владимир Гройсман поженились в 1997 году, супруга старше политика на пять лет
Фото: volodymyrgroysman / Instagram

Бывший премьер-министр Украины и экс-глава Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что в его семье главная – супруга Елена. Об этом он рассказал в программе ЖВЛ на телеканале "1+1". YouTube-версия программы была опубликована 21 октября.

"Она была и остается главой нашей семьи. В хорошем смысле этого слова", – сказал Гройсман.

43-летний политик добавил, что его супруга "шикарно разбирается в людях".

"Просто шикарно! Никогда не ошибается. С другой стороны, она никогда не навязывает своего мнения", – отметил Гройсман.

По словам авторов телепрограммы, бывший чиновник всегда советуется с женой, когда "в поле зрения возникают новые люди или предложение занять новую должность".

По словам Гройсмана, они с Еленой воспитывают детей не как мажоров. "Давид – сын – мы купили ему телефон. И это был первый его телефон, хотя ему 10 лет", – подчеркнул Гройсман.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Владимир и Елена Гройсман познакомились в 1995-м и поженились в 1997-м, когда будущему премьеру было 19 лет, а его избраннице – 24 года. У Елены была дочь от первого брака Юлия (1991). У пары родилось двое детей – дочь Кристина (2000) и сын Давид (2011).

Гройсман родился 2 января 1978 года в Виннице в семье гендиректора рынка "Юность" и депутата Винницкого горсовета Бориса Гройсмана. В 24 года Гройсман-младший тоже стал депутатом местного горсовета, а в 28 – мэром Винницы.

Он возглавлял украинское правительство с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019-го. До этого полтора года был председателем парламента.

Теги: Владимир Гройсман, дети, чиновники, премьеры, семья, жена
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