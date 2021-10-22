  "Она глава нашей семьи". Гройсман заявил, что всегда советуется с женой по "новым людям и должностям"

Елена и Владимир Гройсман поженились в 1997 году, супруга старше политика на пять лет Фото: volodymyrgroysman / Instagram

"Она была и остается главой нашей семьи. В хорошем смысле этого слова", – сказал Гройсман.

43-летний политик добавил, что его супруга "шикарно разбирается в людях".

"Просто шикарно! Никогда не ошибается. С другой стороны, она никогда не навязывает своего мнения", – отметил Гройсман.

По словам авторов телепрограммы, бывший чиновник всегда советуется с женой, когда "в поле зрения возникают новые люди или предложение занять новую должность".

По словам Гройсмана, они с Еленой воспитывают детей не как мажоров. "Давид – сын – мы купили ему телефон. И это был первый его телефон, хотя ему 10 лет", – подчеркнул Гройсман.

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Видео: ЖВЛ / YouTube