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21 февраля, 2020
 
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Onuka уходит в творческий отпуск

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко заявила, что до лета коллектив не будет гастролировать.

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Чтобы уверенно двигаться в будущем дальше, сегодня мы решили взять перерыв в гастролях и всяческих интервью
Чтобы уверенно двигаться в будущем дальше, сегодня мы решили взять перерыв в гастролях и всяческих интервью
Фото: onukaofficial / Instagram

Фронтвумен украинской группы Onuka Ната Жижченко сообщила в Instagram, что уходит в творческий отпуск.

"Чтобы уверенно двигаться в будущем дальше, сегодня мы решили взять перерыв в гастролях и всяческих интервью. Время на каникулах планируем потратить, банально, но только на запись нового материала. Вернуться на сцену же планируем с приходом лета, но о лайвах – чуть позже. В общем, постараюсь рассказывать обо всем, что с нами происходит, на наших страницах в соцсетях", – написала она.

Украинская электро-фолк-группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. Своим названием проект Onuka ("Внучка") обязан деду солистки группы Наты Жижченко (родилась 22 марта 1985 года в Киеве) – Александру Шленчику, мастеру фольклорных музыкальных инструментов.

Теги: Onuka, Ната Жижченко
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