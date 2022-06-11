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11 июня, 2022
 
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"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото

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В 2003 году во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards Мадонна и Спирс на сцене поцеловались в губы
В 2003 году во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards Мадонна и Спирс на сцене поцеловались в губы
Скриншот: Daniel Caires / YouTube

Американская певица Мадонна 10 июня опубликовала в Instagram серию снимков, которые были сделаны во время свадебной вечеринки по случаю бракосочетания американской певицы Бритни Спирс и американского фитнес-тренера из Ирана Сэма Асгари.

На заглавном фото певицы запечатлены во время поцелуя в губы. 

"Бритни, ты выглядишь такой счастливой и влюбленной. Желаю тебе и Сэму всего наилучшего. Прошлая ночь была веселой", – подписала снимки Мадонна. 

"Oops, they did it again", – прокомментировали фото поклонники, процитировав слегка измененные слова песни из репертуара Спирс. 

Контекст:

В 2003 году во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards Мадонна и Спирс на сцене поцеловались в губы. 

9 июня 2022 года Спирс в третий раз вышла замуж. Мадонна была приглашена на свадьбу вместе с другими знаменитостями. 

Теги: Мадонна, свадьба, Бритни Спирс, певица, MTV Video Music Awards, поцелуй
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