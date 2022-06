"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото

На заглавном фото певицы запечатлены во время поцелуя в губы.

"Бритни, ты выглядишь такой счастливой и влюбленной. Желаю тебе и Сэму всего наилучшего. Прошлая ночь была веселой", – подписала снимки Мадонна.

"Oops, they did it again", – прокомментировали фото поклонники, процитировав слегка измененные слова песни из репертуара Спирс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)