40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ

Известно, что на церемонию приглашены около 100 гостей, в числе которых будет и брат Спирс Брайан. При этом ее родители и сестра не будут присутствовать на мероприятии.
Собеседник издания отметил, что еще не решено, кто поведет певицу к алтарю.
В сентябре 2021 года Спирс получила предложение от Асгари узаконить отношения, которые начались еще в 2016 году.
Асгари станет третьим мужем певицы. Для него этот брак будет первым.
Спирс впервые вышла замуж в 2004 году за своего Джейсона Александера. Они пробыли в браке 55 часов.
Вторым супругом певицы стал американский танцор и рэпер Кевин Федерлайн, с которым в 2006 году певица развелась после двух лет семейной жизни. У них есть двое сыновей: Шон (2005) и Джейден (2006).