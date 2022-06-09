40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ

Известно, что на церемонию приглашены около 100 гостей, в числе которых будет и брат Спирс Брайан. При этом ее родители и сестра не будут присутствовать на мероприятии.

Собеседник издания отметил, что еще не решено, кто поведет певицу к алтарю.