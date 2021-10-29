"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели

Издание Daily Mail пишет, что Чадха скончался 24 октября, а накануне отдыхал в элитном ночном клубе Annabel. В публикации со ссылкой на слова людей, знакомых с бизнесменом, говорится, что смерть наступила в результате естественных причин, но официального заявления представители Чадхи пока что не озвучили.

За восемь недель до смерти Чадха женился на 29-летней модели Сатти Чадха. Свадебная церемония проходила в Лондоне в пятизвездочном отеле и длилась неделю.

В интервью таблоиду вдова британского бизнесмена заявила, что "ошеломлена и убита горем".