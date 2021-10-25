Умер актер, сыгравший менеджера кофейни Гюнтера в сериале "Друзья". У него был рак

Тайлер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от рака простаты, который был впервые диагностирован в 2018 году. Рак распространился на его кости, и актер не мог ходить. Он лечился гормональной терапией.

Представитель актера Тони Бенсон рассказал, что Тайлер любил живую музыку и часто попадал в веселые и незапланированные приключения. Он отмечает, что "если вы встретили его однажды, вы нашли друга на всю жизнь".

Кроме телешоу "Друзья", актер также сыграл во многих других фильмах, включая "Клинику", "Современную музыку" и "Сабрину ведьму-подростка".

Свои соболезнования в Instagram уже высказала коллега Тайлера по "Друзьям" Дженнифер Энистон.

"Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и во всю нашу жизнь. Буду по тебе скучать", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)