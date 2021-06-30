"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита

Гулбис родился в 1989 году в Москве Фото: gulbisrostislav / Instagram

В публикации отмечается, что Гулбис находился в этом городе на съемках клипа. В день смерти у него случился приступ панкреатита, после чего актера госпитализировали. Точные причины смерти не называются.

На своей странице в Instagram 26 июня актер разместил анонс клипа российской группы "Гудтаймс", в съемках которого принимал участие.

На странице коллектива 29 июня опубликовано сообщение, в котором говорится, что после окончания съемок актер "остался отдохнуть в Костроме", а в будущем планировал переехать туда жить и работать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rostislav Gulbis (@gulbisrostislav)