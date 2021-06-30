"Если выживу, будет новая жизнь". От COVID-19 спустя неделю после госпитализации умер 45-летний российский режиссер Шатров

"Прекрасный режиссер, дизайнер и мой давний лепший друг Вадим Шатров умер в больнице от сраного "ковида". Здоровый, талантливый, молодой. Вадим был настоящим визионером. Мы постоянно придумывали штуки, которые выстреливали потом через 10–15 лет. Но не у нас – мы не умели искать единомышленников с ресурсами. Вадим познакомил меня с невероятным количеством потрясающих людей, в которых сложно не влюбиться. В том числе певица МакSим, находящаяся в "ковидной" коме", – написал он.

О том, что заразился коронавирусом, Шатров сообщил в Facebook 22 июня.

"Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в придавленном состоянии. Если выживу, будет новая жизнь", – написал он тогда.

Свой последний пост Шатров опубликовал 26 июня.

"Сегодня ночью умер сосед по палате. А я выбираю жить. Но горка таблеток на столе продолжает расти, хотя должны же понимать, что если человек лежит, не вставая на животе, то он не встанет вдруг, не нальет воды и не разбавит себе таблетку. Видимо, я недостаточно выбираю жить, надо и от страданий уже отказаться полностью", – написал он.