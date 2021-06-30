Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2021
 
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Певицу МакSим сняли с аппарата ИВЛ и перевели на аппарат при тяжелой дыхательной недостаточности

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О том, что МакSим ввели в искусственную кому, стало известно еще 19 июня. С тех пор улучшений в состоянии певицы не было
О том, что МакSим ввели в искусственную кому, стало известно еще 19 июня. С тех пор улучшений в состоянии певицы не было
Фото: maksimartist / Instagram

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщила "Комсомольская правда". По данным источника издания, несколько дней назад 38-летнюю исполнительницу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО – экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

В статье уточняется, что метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии, чтобы искусственно насыщать кровь пациента кислородом, тем самым замещая функцию легких.

"Этот метод врачи используют в самых критических случаях, в том числе, когда поражено более 75% легких", – говорится в материале "КП".

Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская не подтвердила газете информацию о критическом состоянии и призвала поклонников MaкSим к условному "режиму тишины".

"Прошу понять позицию близких", – сказала Богушевская, добавив, что сейчас родные не могут рассказать правду о ситуации с певицей.

Контекст:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст". 

16 июня Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

Теги: болезнь, МакSим, певица, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ, кома
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