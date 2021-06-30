Певицу МакSим сняли с аппарата ИВЛ и перевели на аппарат при тяжелой дыхательной недостаточности

О том, что МакSим ввели в искусственную кому, стало известно еще 19 июня. С тех пор улучшений в состоянии певицы не было Фото: maksimartist / Instagram

В статье уточняется, что метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии, чтобы искусственно насыщать кровь пациента кислородом, тем самым замещая функцию легких.

"Этот метод врачи используют в самых критических случаях, в том числе, когда поражено более 75% легких", – говорится в материале "КП".

Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская не подтвердила газете информацию о критическом состоянии и призвала поклонников MaкSим к условному "режиму тишины".

"Прошу понять позицию близких", – сказала Богушевская, добавив, что сейчас родные не могут рассказать правду о ситуации с певицей.