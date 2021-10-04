  "Останься". Украинский режиссер и композитор Тарас Куценко презентовал короткометражный фильм об уличном скрипаче. Видео

Куценко также создал музыку для фильма, а саундпродюсером ленты выступил саунд-дизайнер Саша Гусев. Главную роль в картине сыграл выходец из Узбекистана, скрипач Ильхомжон Шоисматов. Съемки фильма проходили в китайском городе Чжанцзяцзе, отмечается в релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН" командой Куценко.

"Это история о скрипаче, играющем на многолюдной железнодорожной станции. Он стремится оставаться человечным в трудных обстоятельствах, в которых мы все живем. Скрипач хочет общаться с людьми и миром с помощью своей музыки. Слушая его, люди уходят от обыденности, их существование становится более осмысленным. Между прибытием и отправлением поезда всего восемь минут, но в людях за это время происходят значительные перемены", – анонсировал фильм Куценко.

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Видео: Terry Heimat / YouTube



