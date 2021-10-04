  "Останься". Украинский режиссер и композитор Тарас Куценко презентовал короткометражный фильм об уличном скрипаче. Видео

Куценко также создал музыку для фильма, а саундпродюсером ленты выступил саунд-дизайнер Саша Гусев. Главную роль в картине сыграл выходец из Узбекистана, скрипач Ильхомжон Шоисматов. Съемки фильма проходили в китайском городе Чжанцзяцзе, отмечается в релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН" командой Куценко.
"Это история о скрипаче, играющем на многолюдной железнодорожной станции. Он стремится оставаться человечным в трудных обстоятельствах, в которых мы все живем. Скрипач хочет общаться с людьми и миром с помощью своей музыки. Слушая его, люди уходят от обыденности, их существование становится более осмысленным. Между прибытием и отправлением поезда всего восемь минут, но в людях за это время происходят значительные перемены", – анонсировал фильм Куценко.
Куценко родился в 1977 году в Казани (Россия) в музыкальной семье. Он является автором музыки ко многим театральным постановкам и фильмам.
Куценко с 2010 года жил и работал в Харькове. Был дирижером Молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский".
В 2018 году отправился в Китай с культурной миссией, где в 2019 году основал филармонический оркестр "Чжанцзяцзе", участниками которого являются украинские музыканты.
Куценко – лауреат голливудской премии Blastoff (2021) в номинации "Лучшая песня или музыка для еще не завершенного или не выпущенного фильма" за сингл BazaArt (All be fine).
Алекс Сино родился в 1957 году в Одессе, в 1989-м переехал в США. Сино – сценарист, креативный продюсер и автор текстов, обладатель множества наград и премий. Нью-Йоркский университет присвоил Сино степень доктора философии.